«Готується і може вдарити в будь-який час». Зеленський попереджає, що РФ не відмовилася від ракетного терору

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що Росія не відмовилася від тактики ракетного терору – слід серйозно сприймати всі попередження українських військових.

«Всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів», – заявив він у своєму відеозврененні.



За його словами, поки у Росії є ракети, слід серйозно сприймати всі попередження українського військового командування.

«Тож поки у них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму», – додав Зеленський.

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Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. Остання така атака була 5 грудня, після того 10 грудня Росія з допомогою безпілотників завдала удару по критичній інфраструктурі Одещини, більшість жителів області області були без світла.

Через російські атаки по українській енергетичній системі в більшості областей тривають планові відключення електрики.

Влада прогнозує, що навіть у разі припинення таких нападів відмовитися від відключень раніше весни 2023 року не вдасться. Під час найбільш масованих ударів російські військові випускали близько 100 ракет, більшість із них збивали українські сили протиповітряної оборони, але частина ракет досягала своєї цілі.