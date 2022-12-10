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Більшість жителів Одещини залишаються без світла – Зеленський про наслідки нічної атаки армії РФ

За словами Володимира Зеленського, для відновлення електропостачання в Одеській області потрібні «не години, а кілька днів». Ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський заявляє, що після нічних російських атак на Одещині без світла залишаються понад півтора мільйона людей.

«Після нічного удару іранськими дронами Одеса та інші міста і села регіону в темряві. Станом на цей час більш ніж півтора мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура – і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси й одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу», – заявив він у своєму відеозверненні.

За його словами, ситуація в Одеській області є «дуже складною», але енергетики працюють без перерви, щоб повернути світло.

«На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику. Потрібні не години, а кілька днів – щонайменше. Будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення», – додав Зеленський.

Як вдень повідомляв мер Геннадій Труханов, через масштаб руйнувань в Одесі відключені від електроенергії всі споживачів, окрім критичної інфраструктури. Попри це, за його словами, в місті є водопостачання, працюють 11 районних котелень та більшість малих.

В Одеській міськраді зазначили, що, за попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж після попередніх російських обстрілів.

Вночі 10 грудня російські війська атакували атакували об'єкти енергоінфраструктури в Одеській та Миколаївській областях дронами-камікадзе Shahed-136, сили ППО збили 10 з 15 безпілотників.

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