Труханов розповів про ситуацію в Одесі після чергової ракетної атаки

В Одесі, попри відсутність практично повсюдно електроенергії, працюють котельні, у місті також є вода, зазначив мер Геннадій Труханов у фейсбуці.

«Черговий удар ворога по інфраструктурі. Через масштаб руйнувань в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури», – розповів він.

Наразі, за його словами, попри це, в місті є водопостачання та водовідведення. Працюють 11 районних котелень та більшість малих.

«Лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією та водою. Відкриті всі «Пункти Незламності». Всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Спеціалісти ДТЕК працюють для ліквідації ушкоджень. Ситуація важка, але контрольована», – констатував мер.

За даними Міненерго, після масованого російського обстрілу 5 грудня найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях. В уряді напередодні казали, що, попри влучання російських ракет, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».