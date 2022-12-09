У ДТЕК повідомили про нові графіки стабілізаційних вимкнень у Києві

Енергохолдинг ДТЕК повідомив про нові графіки стабілізаційних відключень у Києві, які діють від 9 грудня.

«Вони розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів», – йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, графіки складаються з трьох категорій:

білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;

сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;

світло-сірий колір на графіку: можливі вимкнення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

«Якщо ваша адреса відсутня в переліку – просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook, або в кол-центр», – додали у ДТЕК.

У компанії також попередили, що скоро оновлені графіки запрацюють в Одеській і Дніпропетровській областях.

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5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією.

Проте російські ракети влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення електрики. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною». У компанії «Укренерго» заявили, що це вже восьма масована ракетна атака військ РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

9 грудня Шмигаль заявив, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.