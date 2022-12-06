Влада розповіла, коли на Одещині знову дадуть світло, воду та опалення після масованого обстрілу РФ

Після масованого обстрілу 5 грудня електро- і водопостачання, а також опалення на Одещині? планують відновити до кінця доби 6 грудня. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Протягом дня, сподіваюсь, усе буде полагоджено, і в усі будинки, в усі мікрорайони Одеси та у перебажну більшість територіальних громад Одеського району надійде алектроенергія, опалення і водопостачання. Щодо водопостачання, то лише незначна частина міста сьогодні залишається ще без води. Там, де це необхідно, організовується підвезення технічної. Щодо опалення, то всі 11 великих котелень підключені до енергопостачання і відновлюється опалення у квартирах», – розповів він.

За даними Міненерго, після масованого російського обстрілу 5 грудня найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях. В уряді напередодні казали, що, попри влучання російських ракет, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною».