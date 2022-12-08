США співпрацюють з урядом України, щоб підтримати її енергетичну безпеку – Брінк у Львові

Сполучені Штати підтримують українські міста в сфері енергетичної безпеки – про це у Львові заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. Це її перший візит до Львова, в ході якого вона спілкувалася з переселенцями і місцевою владою. Зокрема, Брінк цікавилася ситуацією з електропостачанням міста, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Брінк нагадала, що минулого тижня США виділили 53 мільйони доларів на допомогу енергетиці України.

«У цьому напрямку ми будемо орієнтуватись на те, що визначає український уряд, що є пріоритетним і куди спрямовувати допомогу, але є очевидним для нас, що зараз пріоритет для того, щоб було живлення, тепло. Тобто, ми тісно співпрацюємо з українським урядом. Якщо чогось бракує, звертаємося до наших партнерів, щоб оперативно покрити потреби. Кожну хвилину нашої роботи ми присвячуємо тому, щоб використати міць американського уряду там, де ми можемо докласти ту допомогу, яку потребує Україна», ‒ наголосила Брінк.

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Львів уже отримав допомогу від США у рамках проєкту енергетичної безпеки, як інші українські міста. Це техніка, яка дозволяє оперативно виконувати аварійні роботи на тепломережах у період опалювального сезону. Також Львову завдяки цьому проєкту нададуть мобільні котельні на твердому паливі, дизельні генератори, труби, щоб дозволить оперативно усувати аварійні ситуації на тепломережах.

«На об’єкті встановлюють твердопаливні котли для того, щоб медичні заклади могли працювати при різних сценаріях розвитку подій. Завдяки новому пакету допомоги від USAID проєкту енергетичної безпеки комунальне підприємство Львова отримало обладнання, яке вже сьогодні працює для облаштування альтернативного опалення», ‒ каже заступник мера Львова Андрій Москаленко.

У рамках проєкту енергетичної безпеки USAID співпрацює з громадами міст України, допомагає технічно, щоб Україна витримала цей опалювальний сезон.

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«Пакет допомоги не обмежується на одиничних речах, а це кілька сотні засобів технічної допомоги, які ми вже отримуємо і користується громади генератори, які працюють для ремонту інфраструктури. Ворог-терорист, держава агресор завдала великої шкоди інфраструктурі України», ‒ говорить Василь Лозинський, виконувач обов’язків міністра розвитку громад і територій.

За словами Василя Лозинського, на сьогодні в Україні пошкоджені понад 100 кілометрів труб у системі теплопостачання, більше 32 кілометрів труб ‒ у водопостачанні, а загалом пошкоджені російським ворогом близько 600 об’єктів теплопостачання.