НБУ вимагає від банків визначити 35% відділень, які працюватимуть у разі тривалої відсутності електрики

Національний банк України вимагає від банків визначити в кожному регіоні чіткий перелік чергових відділень – щонайменше 35%, що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам банку в разі тривалої відсутності енергопостачання.
Як повідомляє пресслужба регулятора, НБУ продовжує вживати заходи для забезпечення безперервності роботи банківської системи в умовах воєнного стану, зокрема, втілюється проєкт Power Banking – чергові банківські відділення, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Ці відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.
Крім того, Нацбанк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження «банкоматного національного роумінгу», який передбачає запровадження єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.
Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.
У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».
Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.
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