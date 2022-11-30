18 тисяч людей без тепла в Ладижині. Влада каже, що потреби в евакуації немає

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявляє, що потреби в евакуації місцевих жителів Ладижина, в якому оголосили надзвичайну ситуацію, немає. Про це сказав в ефірі телеканалу «Київ», повідомляє пресслужба ОВА.



«Питання про евакуацію (місцевих жителів Ладижина – ред.) не стоїть…У нас є питання щодо освіти, але ми вирішили перевести дітей у шкоди, де є твердопаливні котли. Там є тепло. Щодо лікарні – Ладижинська лікарня в принципі не була опорною, тому по маршруту пацієнта і раніше везла на Гайсин. Місцевим жителям, щоб вони користувались пунктами обігріву, будемо повідомляти про всі заходи, які будуть здійснюватися», – сказав він, додавши, що вчора в місті вже вставили пункти обігріву.



За його словами, ремонт на Ладижинській ТЕС проводяться у «дуже швидкому темпі», але місту потрібне альтернативне джерело опалення.

Сергій Борзов додав, що 18 тисяч людей все ще залишаються без опалення.

28 листопада голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в Ладижині запровадили режим «надзвичайної ситуації воєнного характеру». Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста, відтак 18 тисяч місцевих жителів залишилися без теплового опалення.

У МОЗ 29 листопада заявили, що через відсутність опаленняв Ладижині не може повноцінно функціонувати місцева лікарня – стаціонарних пацієнтів вирішили транспортувати до центральної районної лікарні Гайсина, що в 20 кілометрах від міста.