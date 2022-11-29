Через відсутність опалення в Ладижині не може повноцінно працювати лікарня – МОЗ

Внаслідок російських ракетних обстрілів у місті Ладижин на Вінниччині триває надзвичайна ситуація, повідомило Міністерство охорони здоров’я вранці 29 листопада.

«Понад 18 000 місцевих мешканців залишаються без опалення. В тому числі не може повноцінно функціонувати місцева лікарня», – йдеться в заяві.

Відтак стаціонарних пацієнтів вирішили транспортувати до центральної районної лікарні Гайсина, що в 20 кілометрах від Ладижина.

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«Також в Гайсин будуть продовжувати доставлятися пацієнти, які потребуватимуть невідкладної допомоги. Попри надзвичайну ситуацію маршрути пацієнта продовжують функціонувати, а пацієнти продовжують отримувати медичну допомогу», – додали в МОЗ.

Напередодні голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що в Ладижині запровадили режим «надзвичайної ситуації воєнного характеру». Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста, відтак 18 тисяч місцевих жителів залишилися без теплового опалення.