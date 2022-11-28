Вінницька ОВА: у Ладижині – надзвичайна ситуація, 18 тисяч жителів міста без тепла

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про введення у місті Ладижин «надзвичайної ситуації воєнного характеру», повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

«Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні – 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі – це електроприлади. Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури», – написав Борзов.

За його словами, надзвичайний штаб уже працює.

«Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву», – додав голова Вінницької ОВА.

23 листопада Росія після масованої ракетної атаки військ РФ по Україні, за даними поліції, 10 людей загинули і понад півсотні були поранені. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв’язку.

Ладижинська ТЕС раніше була об’єктом ракетних ударів військ РФ.