МАГАТЕ планує відправити місії на всі атомні станції України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Ґроссі в Парижі – про це він розповів у своєму Телеграмі 13 грудня.

Він вказав на те, що першим пунктом мирного плану президента України є демілітаризація Запорізької атомної електростанції. Проте також очікується робота МАГАТЕ на інших українських об’єктах.

«Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку», – заявив Шмигаль.

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Голова уряду додав, що місії матимуть на меті «убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора».

Ґроссі, зі свого боку, підтвердив наміри МАГАТЕ щодо цих місій.

«Ми погодилися відрядити безпекові місії МАГАТЕ на всі атомні електростанції України. Робота над впровадженням безпекової зони навколо Запорізької АЕС триває», – написав він у своєму твітері.

У ніч на 13 грудня після ремонту до електромережі під’єднали дев’ятий енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) «Енергоатома», що був виведений із робочого ладу внаслідок російського ракетного удару 23 листопада.

Після російського ракетного удару 23 листопада Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були автоматично відключені.