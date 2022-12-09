Російські військові побили й вивезли двох працівників Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Російські війська «посилили репресії» на Запорізькій атомній електростанції, повідомила компанія «Енергоатом» 9 грудня. За її даними, напередодні окупанти побили та викрали двох працівників ЗАЕС.

«Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, російські військові затримали начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, який «безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку», додала компанія.

На думку представників «Енергоатома», таким чином Росія намагається змусити працівників станції перевестися до структури «Росатома», створеної для управління захопленою станцією.

«Але загарбникам це не вдається, позаяк персонал чинить опір, тож вони лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні», – додає компанія.

«Енергоатом» звертається до генерального директора МАГАТЕ із закликом вдатися до заходів для звільненні працівників станції.

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У жовтні компанія повідомила, що російські військові затримали начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

«Енергоатом» неодноразово заявляв про тиск російських окупантів на персонал Запорізької атомної електростанції з метою змусити їх підписати контракти з компанією російського «Росатому».

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.