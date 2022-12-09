Персонал ЗАЕС номінований на звання «Людини року з контролю над озброєннями»

Працівників Запорізької атомної електростанції номінували на нагороду Асоціації з контролю над озброєннями «Людина року з контролю над озброєннями» – про це повідомила державна компанія «Енергоатом» 9 грудня.

«Цьогоріч за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених російською військовою окупацією та в умовах триваючих обстрілів станції, номінували персонал ЗАЕС», – повідомила пресслужба компанія.

«Енергоатом» додав, що цим званням відзначають за «значні зусилля для просування ефективного контролю над озброєннями, нерозповсюдження та роззброєння, підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також підвищення обізнаності про загрози, які створює зброя масового ураження».

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Компанія також наводить коментар Асоціації:

«Ми розуміємо, що ця номінація є малою втіхою, оскільки народ України терпить труднощі та втрати, спричинені вторгненням, але ми сподіваємося, що номінація допоможе ще більше висвітлити важливі зусилля людей, які обслуговують та експлуатують ЗАЕС, і заохотить їх вистояти».

Окрім працівників Запорізької АЕС, у списку ще дев’ять номінантів, серед них голова Міжнародного агентства з питань атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі разом із генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, а також віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс.

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«Енергоатом» неодноразово заявляв про тиск російських окупантів на персонал Запорізької атомної електростанції з метою змусити їх підписати контракти з компанією російського «Росатому».

Онлайн-голосування почалося 8 грудня і триватиме до 12 січня 2023 року. Переможця оголосять 13 січня.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.