«Енергоатом» звільнив заступника головного інженера ЗАЕС за співпрацю з окупантами

Державна компанія «Енергоатом» звільнила заступника головного інженера Запорізької атомної електростанції – про це йдеться в зверненні президента компанії Петра Котіна до персоналу станції.

«Юрій Чернічук, заступник головного інженера ЗАЕС, який під час війни виконував його обов’язки, зрадив Україні та перейшов на бік ворога. Замість докладати всіх зусиль для якомога швидшого звільнення станції він вирішив допомагати російським окупантам легалізувати її злочинне захоплення і тепер підбурює до цього інших атомників», – заявив він.

Котін додав, що Чернічука «вже звільнено з Енергоатома». Голова компанії закликав працівників станції не підписувати контракти з російським «Росатомом» і підконтрольними йому компаніями.

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«Перехід в рашистську структуру зробить вас прямими посібниками агресора, а отже ворогами власних співвітчизників. Бо російські загарбники використовують ЗАЕС не як атомну станцію, а передусім як військову базу та засіб ядерного шантажу всього світу. Тож і персонал, який вони набирають для роботи під прапором РФ, буде зобов’язаний підтримувати військову агресію проти України», – застеріг Котін.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

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Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.