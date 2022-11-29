МАГАТЕ посилить присутність на всіх АЕС України – Ґроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Із Дмитром Кулебою ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури», – написав Ґроссі у твітері.

Кулеба раніше заявив, що обговорив із Ґроссі ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі безпеку українського персоналу.

«Я повторив, що Росія повинна відвести війська із ЗАЕС, щоби відновити ядерну безпеку», – заявив міністр.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

23 листопада компанія «Енергоатом» повідомила, що на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Це сталося після масованого російського ракетного удару. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, російських ударів 23 листопада зазнали житлові будинки, ТЕЦ та підстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.