Кулеба зустрівся з гендиректором МАГАТЕ в Бухаресті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 листопада почав візит до Бухареста, де триває зустріч дипломатів НАТО. Він повідомив, що зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Ґроссі.

«Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна відвести війська із ЗАЕС, аби відновити ядерну безпеку», – заявив Кулеба.

Ґроссі наразі не коментував зустріч зі свого боку.

Зустріч голів МЗС країн НАТО триває 29-30 листопада в Бухаресті.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

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Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.