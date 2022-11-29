Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кулеба зустрівся з гендиректором МАГАТЕ в Бухаресті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 листопада почав візит до Бухареста

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 листопада почав візит до Бухареста, де триває зустріч дипломатів НАТО. Він повідомив, що зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Ґроссі.

«Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, в тому числі безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна відвести війська із ЗАЕС, аби відновити ядерну безпеку», – заявив Кулеба.

Ґроссі наразі не коментував зустріч зі свого боку.

Зустріч голів МЗС країн НАТО триває 29-30 листопада в Бухаресті.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Читайте також: У Кремлі прокоментували заяви про можливу підготовку військ РФ до виходу із ЗАЕС

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG