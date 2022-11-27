Російській армії не вдасться втримати Запорізьку АЕС під своїм контролем – Подоляк

Армії РФ не вдасться утримати Запорізьку АЕС під своїм контролем, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії, йдеться в заяві радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телеканалу FREEДОМ.

«Військовослужбовці РФ підуть із Запорізької АЕС, оскільки їхня лінія оборони поступово відсувається до кордонів РФ. Адже коли Росія захопила Крим і всі міжнародні представництва махнули рукою і сказали: «Ну, гаразд», то тепер така історія не пройде», – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що весь світ на відкритому рівні заявляє, що «Росатом» не має жодної юридичної сили над ЗАЕС, ця станція виключно українська.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.

Станція неодноразово зазнавала обстрілів. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

МАГАТЕ повідомило в своєму звіті, що вночі та вдень 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більш ніж десять потужних вибухів. В «Енергоатомі» повідомили, що характер пошкоджень на ЗАЕС вказує на те, що російські війська цілили по інфраструктурі, необхідній для запуску 5 і 6 енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

27 листопада президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін зазначив, що війська РФ можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.