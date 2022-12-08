Україна продовжує співпрацю з МАГАТЕ щодо демілітаризації ЗАЕС – Кулеба

Український уряд співпрацює з ядерною агенцією ООН, МАГАТЕ, в питанні створення зони безпеки навколо Запорізької атомної станції, заявив 8 грудня після зустрічі зв словацьким колегою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна крок за кроком у повному взаєморозумінні з МАГАТЕ рухається до створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС», ­– заявив Кулеба в Києві.

За його словами, Україна підтримує тісні контакти з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який намагається досягти угоди, яка б захистила станцію та прилеглу до неї територію від бойових дій.

Кулеба додав, що вкрай складно гарантувати безпеку українських АЕС, «не зупинивши російські ракетні удари по території України».

На початку цього тижня речниця МЗС Росії Марія Захарова поставила під сумнів перспективи угоди щодо Запорізької АЕС.

«Ні про який вихід Запорізької АЕС з-під контролю Росії чи передачу контролю над нею якійсь «третій стороні» не може йтися. Станція розташована на території Росії (в окупованому Росією місті Енергодар Запорізької області – ред.) і повністю контролюється Росією. Ми виходимо з того, що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС», – сказала Захарова.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.