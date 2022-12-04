Російські військові вдарили по Нікопольському району з території Енергодара – влада

Російські військові 4 грудня здійснили близько семи обстрілів по Нікопольському району на Дніпропетровщині із території тимчасово захопленого Енергодара, зазначив голова облради Микола Лукашук у телеграмі.

«Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини... Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін», – написав Лукашук.

Він також наголосив, що ППО «працює по ракетах, а не по снарядах від «Градів» чи важкої артилерії», тому не може захистити район.

«Вкотре пояснюю: росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч із АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею... російські окупанти це знають, розуміють і користуються», – підсумував голова облради.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину. Останнім часом від російських обстрілів найбільше потерпає Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.