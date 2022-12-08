Глава МЗС Словаччини не підтримує ідею переговорів з Росією зараз: це вже пробували з Гітлером

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер тим, хто зараз закликає до переговорів з Росією, нагадав про домовленості з Адольфом Гітлером.

«Тим, хто каже, що «ми хочемо миру, ми за переговори», ми завжди кажемо, що ми це вже пробували з Гітлером – від нас, за нашими спинами хтось намагався їх проводити. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини й Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії та будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець – це коли ви скажете. Це український варіант миру», – сказав Качер на брифінгу в Києві.

Він переконаний, що Україна повернеться до миру, повернувши свої суверенні території.

«Але і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не становитиме загрози міжнародній спільноті, коли Україна стане партнером. який засідатиме на усіх важливих європейських нарадах», –додав глава МЗС Словаччини.

Братислава підтримує Україну у її протистоянні російській агресії, зокрема, надаючи військову підтримку або надаючи притулок українцям, які втікають від війни.

Про те, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною, заявив 3 грудня в інтерв’ю телеканалу TF1 президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.

На це голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував вимоги до Росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів. Серед них: деокупація української території, виплата репарацій, покарання воєнних злочинців і відмова від ядерної зброї.

Натомість США публічно заявили, що не бачать в Росії інтересу до переговорів.

Проте, як у листопаді повідомляла раніше газета The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським пропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів з Росією. Україна не відкидає можливість переговорів, але її «мирний план» передбачає, зокрема, виведення РФ військ з території України.