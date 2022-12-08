«Так, ми це робимо. Але хто це почав?» – Путін про ракетні удари по Україні

Президент Росії Володимир Путін 8 грудня під час своєї рідкісної публічної появи виступив із коментарем щодо російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України. Про це він говорив у Кремлі на урочистій церемонії нагородження героїв Росії.

«Так, ми це робимо. Але хто це розпочав? Хто вдарив по Кримському мосту? Хто підірвав лінії електропередач на Курській АЕС? Хто не дає воду в Донецьк? Припинення водопостачання мільйонного міста є актом геноциду» – сказав Путін, який і віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Російський лідер лаконічно порівняв різницю у реакції на напади на Росію та на Україну. «Як тільки ми робимо хід, робимо щось у відповідь – шум, галас, тріск на весь Всесвіт», – сказав він і додав, що «це не завадить нашим бойовим завданням».

8 жовтня на Керченському мосту, який сполучає окупований Крим із Росією, стався вибух, який частково зруйнував споруду. Початкова офіційна версія полягає в тому, що на мосту вибухнула вантажівка.

Цього тижня, 5 і 6 грудня, безпілотники атакували кілька російських військових аеродромів, у тому числі тих, які використовуються для базування або ремонту стратегічних бомбардувальників. Саме ці літаки використовуються для ракетних ударів по українській інфраструктурі, які розпочалися 10 жовтня. Ударів зазнали аеродроми в Саратовській, Рязанській та Курській областях Росії. Пожежу в Курській області вдалося загасити лише 7 грудня.

Москва звинувачує Київ в атаках, які називає «терактами». Україна офіційно не брала відповідальність за жодний із цих ударів, хоча і не заперечувала таку можливість.

І Керченський міст, через який здійснюється постачання російських військ на півдні України, і військові аеродроми за умов війни можуть вважатися законними цілями для атаки.