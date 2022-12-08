У Кремлі вбачають ризик української атаки на окупований Крим

Кремль визнав 8 грудня, що окупований з 2014 року Кримський півострів є вразливим до українських атак – після того, як місцеві чиновники заявили про збиття безпілотника поблизу ключової військово-морської бази.

«Ризики, безумовно, є, тому що українська сторона продовжує свою політику організації терактів (так Москва характеризує атаки, метою яких є військові обʼєкти – ред.). Але, з іншого боку, інформація, яку ми отримуємо, свідчить про те, що вживаються ефективні контрзаходи», – сказав речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Призначений Москвою очільник Криму Сергій Аксьонов ще в листопаді заявляв, що Росія зміцнює укріплення на півострові після нещодавніх атак. А губернатори двох російських регіонів, які межують з Україною, вказали, що перевірили будівництво оборонних рубежів через кілька днів після того, як українські безпілотники завдали ударів по ключових військових аеродромах.

Під час останнього інциденту над Кримом Росія заявила, що збила безпілотник над Чорним морем поблизу Севастополя, де розташована ключова російська військово-морська база.

Упродовж останніх місяців було кілька вибухів на російських військових об’єктах у Криму або поблизу них, у тому числі скоординована атака повітряних і надводних безпілотників на ключовий російський військово-морський порт у Севастополі.

У жовтні Керченський міст, що з’єднує півострів із Росією, був частково зруйнований під час нападу, який Москва приписує Україні.

Збиття безпілотника сталося після серії атак у глибині Росії, включаючи аеродром Енгельс, військову базу стратегічних бомбардувальників, відповідальність за які Україна на себе не взяла.