На територію ЗАЕС війська РФ завезли «Гради» і готують провокації – «Енергоатом»

Російські війська завезли на територію Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню і готують чергові провокації, повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Telegram.

«На територію захопленої Запорізької атомної електростанції окупанти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град». Цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива, де раніше будували деякі «захисні споруди» в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки», – йдеться в повідомленні.

У компанії вважають, що можливою провокацією можуть бути обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема Нікополя та Марганця «Градами» безпосередньо з майданчика ЗАЕС – під «прикриттям» енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

«Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ «Град» безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації», – йдеться у повідомленні.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.