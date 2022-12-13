Енергоблок, виведений із ладу через удар РФ у листопаді, під’єднали до енергосистеми – Галущенко

У ніч на 13 грудня після ремонту до електромережі під’єднали ще один (дев’ятий) енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) «Енергоатома», що був виведений із робочого ладу внаслідок російського ракетного удару 23 листопада, повідомили в Міністерстві енергетики України.

За повідомленням, наразі триває набір потужності.

«Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі дев’ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго наголосили, що на даний час російські війська блокують увімкнення енергоблоків окупованої ними Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Про енергоблок якої саме АЕС йдеться, в міністерстві не уточнили. Після російського ракетного удару 23 листопада Південноукраїнська Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були автоматично відключені.

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