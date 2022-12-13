Дефіцит залишається значним – «Укренерго» про ситуацію в енергосистемі

Станом на 13 грудня ситуація в енергосистемі залишається складною, повідомляє компанія «Укренерго».

За її даними, дефіцит електроенергії в мережі «залишається значним».

«Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, російські обстріли пошкодили об’єкти енергетики в східних регіонах. «Укренерго» уточнює, що ремонт почнеться після дозволу Збройних сил. При цьому вдалося заживити деякі деокуповані населені пункти, які лишалися без електроенергії від початку повномасштабного вторгнення.

Компанія додає, що передала всім обленерго ліміти споживання електроенергії.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.