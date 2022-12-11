Проблеми з електрикою через негоду на заході країни не є критичними – «Укренерго»

Щороку енергетики стикаються з несприятливими погодними умовами і через це додатково певна кількість споживачів може мати перебої з електрикою. Так прокоментував викликані обледенінням і падінням дерев на лінії електропередач проблеми зі світлом у деяких споживачів на на заході України в суботу голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

В ефірі телемарафону він сказав, що катастрофічної ситуації немає, хоча негода і вносить корективи в роботу обленерго на Львівщині, Івано-Франківщині та на Закарпатті.

«Це додатковий негативний фактор, він не є визначальним. З обледенінням енергетики вміють справлятися досить швидко», – повідомив Кудрицький.

Крім того, як повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Віталій Погуляйко, через негоду сталися обриви ліній електропередач у регіоні. Це спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. За його словами, найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

Раніше повідомлялося, що негода у Львові частково призвела до знеструмлень – в місті повалило понад сотню дерев, були повідомлення про пошкоджені автомобілі.

За прогнозами синоптиків, 12 грудня у західних областях місцями невеликий сніг, вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 1-6° морозу. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.