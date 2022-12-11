Через негоду у Львові впали понад 100 дерев, пошкоджено автомобілі

Через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок у Львові впали понад сто дерев, повідомила пресслужба Львівської міськради.

За повідомленнями, комунальники прибирають дерева з доріг і тротуарів. Через падіння, переважно гілок дерев, пошкоджено 10 автомобілів. Також гілки пошкодили електромережі.

«Роботи з ліквідації пошкоджень ліній електромережі проводитимуть після того, як заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП «Львівсвітло» будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження», ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Через обледеніння електропроводів трамваї та тролейбуси у місті не курсують.

За даними синоптиків, 11-12 грудня у Львові спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Міська влада закликає учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. Зокрема, з огляду на те, що у Львові вимикають електропостачання і в багатьох районах немає вуличного освітлення.