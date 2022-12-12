Евакуації не буде: в Одеській ОВА розповіли про ситуацію у місті після обстрілів 10 грудня

В Одесі та області евакуацію населення не планують і ніхто з представників місцевої влади закликів до евакуації не робив. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації.

За його словами, за поширенням інформації про евакуацію, нібито, може стояти інформаційно-психологічна спецоперація з боку Росії.

«Що стосується начебто евакуації населення Одеської області – жодних закликів таких ніхто із представників влади не робив. Ми тут розбираємося зараз. Допомагає в цьому Служба безпеки України. Бачимо, відповідно, деякі елементи можливого втручання підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації, але більш детально про це поговоримо після того, як Служба безпеки відпрацює всі матеріали», – розповів Братчук.

Ввечері 10 грудня Департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у соцмережах заявив, що Одеса та майже весь Одеський район залишилися без світла і що часу на відновлення енергооб’єктів знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після обстрілів. «Йдеться не про дні, а навіть про тижні й не виключено, що 2-3 місяці», – зазначили у відомстві. Згодом повідомлення разом зі сторінкою було видалене.

На уточнювальне запитання, хто саме стоїть за повідомленням про, начебто евакуацію і чи не могло це бути наслідком невдалої комунікації з боку місцевої влади, Братчук прямо не відповів, а лише озвучив попередню тезу про роботу СБУ.

Водночас речник Одеської ОВА розповів, що наразі в Одесі та Одеському районі ще залишаються «певні територіальні громади», де електропостачання від 10 грудня ще не поновили. Там триває процес підключень.

«Критичну інфраструктуру вдалося утримати на тому рівні, що є водопостачання на об’єктах критичної інфраструктури, є водовідведення, є опалення. Те саме ми говоримо про водопостачання у місті і у переважній більшості територіальних громад. Те саме говоримо про водовідведення. З опаленням є певні проблеми у деяких територіальних громадах. І, з водою, до речі, теж. Там, де водопостачання не вдалося повністю відновити, працюють альтернативні джерела електроенергії. Говоримо, перш за все, про генератори відповідної потужності. Є проблеми з деякими насосними станціями», – сказав Братчук.

Вночі 10 грудня російські війська атакували атакували об’єкти енергоінфраструктури в Одеській та Миколаївській областях дронами-камікадзе Shahed-136. Сили ППО збили 10 з 15 безпілотників.