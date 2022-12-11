В Одесі та області до споживачів поступово повертається електроенергія – ОВА

В Одесі та області споживачам поступово повертають електроенергію після вчорашнього ракетного удару армії РФ, йдеться у повідомленні речника ОВА Сергія Братчука.

«Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення», – розповів Братчук.

Своєю чергою він попередив, що загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області залишається дуже високою.

Як повідомляв мер Геннадій Труханов, через масштаб руйнувань в Одесі відключені від електроенергії всі споживачів, окрім критичної інфраструктури. Попри це, за його словами, в місті є водопостачання, працюють 11 районних котелень та більшість малих.

В Одеській міськраді зазначили, що, за попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж після попередніх російських обстрілів.

Вночі 10 грудня російські війська атакували атакували об'єкти енергоінфраструктури в Одеській та Миколаївській областях дронами-камікадзе Shahed-136, сили ППО збили 10 з 15 безпілотників.