Після російських обстрілів третина Київщини постійно без електрики – ОВА

Після російських обстрілів на Київщині третина споживачів постійно без електрики, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



«Стабільно Київщина не отримує 30% електроенергії. Це призводить до того, що третина області побутових споживачів перебувають у нас постійному відключенні від електроенергії. Це віялові відключення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, Київщина дуже постраждала від російських ракетних обстрілів, у регіоні поки діють діють не планові, а екстрені відключення.

«Це призводить до проблем з опаленням в тих будинках, де у нас центральне опалення, їх більше 2500. Коли є відключення, в частині з цих будинків охолоджуються котельні. Після того, як електроенергія відновлюється, знову піднімається температура. У цих будинках – невисока температура. Вона нижче за граничну норму», – додав Кулеба.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією.

Проте російські ракети влучили в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення електрики. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною». У компанії «Укренерго» заявили, що це вже восьма масована ракетна атака військ РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.