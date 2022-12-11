В Одесі виникли проблеми з водопостачанням: міськрада звернулася до жителів

У неділю, 11 грудня, в Одесі виникли проблеми з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії, повідомляє пресслужба міськради.

«Шановні споживачі, у результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах «Інфоксводоканалу», виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста. Зараз фахівці ДТЕК відновили енергоживлення наших об’єктів, тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин», – йдеться в повідомленні.

У міськраді також пояснили, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії.

«На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води», – закликали в міськраді одеситів.

Наразі, як додають в мерії, енергетики працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.

Як повідомляв мер Геннадій Труханов, через масштаб руйнувань в Одесі відключені від електроенергії всі споживачів, окрім критичної інфраструктури. Попри це, за його словами, в місті є водопостачання, працюють 11 районних котелень та більшість малих.

В Одеській міськраді зазначили, що, за попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб’єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж після попередніх російських обстрілів.

Вночі 10 грудня російські війська атакували атакували об'єкти енергоінфраструктури в Одеській та Миколаївській областях дронами-камікадзе Shahed-136, сили ППО збили 10 з 15 безпілотників.