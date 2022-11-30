Пам’ятники Катерині ІІ та Суворову в Одесі демонтують – рішення міськради

Міська рада Одеси підтримала демонтаж пам’ятників російському воєначальнику Олександру Суворову та «Засновникам Одеси», більш відомого як пам’ятник російській імператриці Катерині Другій.

За обидва документи на засіданні 30 листопада висловилися понад 90% депутатів, проти не проголосував жоден.

При цьому рішення передбачають не лише демонтаж, а й «перенесення» пам’ятників.

В Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Засновникам Одеси (Катерині II). Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника. Згодом рішення підтримав виконавчий комітет міської ради.

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних з історією Російської імперії. Як і пам'ятник в Одесі цариці Катерині Другій, причетної до знищення Гетьманщини і Січі та запровадження кріпацтва в Україні, щодо якого тепер ухвалено рішення про знесення його.

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Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі 27 жовтня, повторив російський міф про Катерину ІІ як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті. Також він фактично заперечив суверенітет України.

Історики кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ). Монумент, про який згадав Путін, називається пам’ятником «засновникам Одеси», а не Катерині як такій, хоча саме її кам'яна статуя є центральною фігурою монумента.