34 вихованців одеського будинку дитини евакуювали до Анкари – ОП

34 вихованців одеського будинку дитини № 3 «Сонечко» разом з особами супроводу та їхніми дітьми (усього 70 людей) евакуювали до Анкари (Туреччина). Як повідомили у пресслужбі президента України, це стало можливим завдяки домовленостям між першою леді України Оленою Зеленською і першою леді Туреччини Еміне Ердоган.

Евакуйовані перебуватимуть в Анкарі, поки ситуація в Україні не стабілізується.

За повідомленням, у складі групи – діти, позбавлені батьківського піклування, і ті, хто опинився у складних життєвих умовах.

«Наприклад, півторарічний Дарій родом із Антрацита Луганської області. В Одесу він потрапив як тимчасово переміщена особа. Там за заявою матері його влаштували до закладу. Наймолодшому члену групи, Сашкові, лише десять місяців. Вихованців будинку дитини супроводжують, зокрема, персонал «Сонечка» і працівники дитячих медичних закладів Одеси на чолі з досвідченим лікарем і керівником будинку дитини Ольгою Зброжик», – повідомили в Офісі президента.

Евакуйованих українців розмістили у спеціалізованому дитячому будинку в Ер’ямані (один із районів Анкари).

За даними ОП, раніше вихованців одеських будинків дитини вже прийняли Литва (46 осіб) і Чернівці (59 осіб).