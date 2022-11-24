В Одеській міськраді підтримали демонтаж пам’ятника Катерині II

В Одеській міськраді підтримали проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II.

«На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради членами виконкому підтримано проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника «Засновникам Одеси», – йдеться у повідомленні міськради.

Читайте також: «Русский мир» і перекручена історія у кам’яній Катерині ІІ: що вибере Одеса?

В Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Засновникам Одеси (Катерині II). Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника.

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних з історією Російської імперії. Зокрема, в Одесі далі існує памʼятник цариці Катерині Другій, причетної до знищення Гетьманщини і Січі та запровадження кріпацтва в Україні.

Читайте також: «Маркер русского мира»: що буде з пам’ятником Катерині Другій в Одесі?

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі 27 жовтня, повторив російський міф про Катерину ІІ як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті. Також він фактично заперечив суверенітет України.

Історики кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ). Монумент, про який згадав Путін, називається пам’ятником «засновникам Одеси», а не Катерині як такій, хоча саме її кам'яна статуя є центральною фігурою монумента.

Одеська міська рада 28 вересня не зібрала достатньої кількості голосів, щоб перенести цей пам'ятник до музею.