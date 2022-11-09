На українсько-словацькому кордоні демонтували пам’ятник радянському солдату – фото

В Ужгороді біля українсько-словацького кордону 9 листопада демонтували пам’ятник радянському солдату. Комісія Закарпатської обласної військової адміністрації визнала монумент «Пам’ятник радянським воїнам Україна – визволителям» аварійним після перевірки 13 жовтня й ухвалила рішення демонтувати.

За словами Романа Молдавчука, начальника управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА, монумент перемістять на зберігання, а згодом, за участі експертів, вирішать, куди прилаштувати.

«Є різні варіанти, найкращий – використати цей метал для того, щоб за рахунок пам’ятника купити необхідне обладнання для нашої 128-ої гірськоштурмової бригади», – прокоментував Роман Молдавчук.

Із вимогою демонтувати монумент до Ужгородської міської ради ще у травні цього року звернулися коаліція організацій Закарпаття «За дерусифікацію Закарпаття».

Представник цієї організації історик Мар’ян Токар зауважує: «Монумент в Ужгороді був встановлений у період брежневізму, коли особливу увагу почали приділяти історичній пам’яті та перемозі радянського народу у Другій світовій війні. Власне тоді по території СРСР почали масово ставити різні пам’ятники. Не всі мали культурну цінність. Такі маркери встановлювали і на межах кордонів СРСР. 8 травня ми подали звернення в Ужгородську мерію з приводу демонтажу. Символічно, що цього дня, коли його зняли, в Україні відзначають день боротьби з фашизмом. Рашизм розцінюємо як його новітній прояв. Для Закарпаття і України це є знаковим, тому що ми на кордоні ЄС».

Якщо враховувати різні комуністичні об’єкти, то демонтованих на Закарпатті вже понад 30. Такі дані озвучив Вадим Позняков, голова ГО «Декомунізація України». «У селах ще лишилося близько 20 солдатів, – каже Вадим Позняков. – Якщо додати серпи-молоти, радянські зірки, то загальна кількість об’єктів – 70-80».

Монумент «Україна – визволителям» у вигляді солдата з прапором та автоматом в Ужгороді був встановлений 8 травня 1970 року. Висота монумента – 11 метрів, вага – 19 тонн.