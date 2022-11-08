Столичній владі передали понад 200 нових пропозицій для декомунізації об’єктів у Києві

У Київміськадміністрації повідомили, що упродовж місяця отримали від громадськості пропозиції щодо усунення з публічного простору міста об’єктів, які відображають радянські та російські наративи.

«За місяць до нас надійшло більше ніж 200 пропозицій. Якщо бути точним, то кияни запропонували демонтувати ще 76 пам’яток і 168 пам’ятних знаків та елементів оздоблення. Ця цифра чимала, але не остаточна, оскільки багато позицій дублюють одна одну. Тож наше завдання якраз полягає в тому, аби їх систематизувати. Мушу сказати, що є багато позицій, котрі стосуються поховань та могил часів Другої світової війни. Ми вже попередньо отримали роз’яснення від Мінкульту, що такі позиції становлять собою винятки із закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і заборону їхньої символіки. Наруга над пам’ятками Другої світової війни 1939-1945 років, їх руйнування або знищення тягне за собою відповідальність згідно із законом», – прокоментував заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Він висловив упевненість, що попри численні бюрократичні моменти і невідповідності, декомунізацію і дерусифікацію у столиці вдасться завершити.

27 жовтня стало відомо, що у Києві перейменували понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Також на початку вересня Київрада перейменувала близько 40 таких об’єктів.