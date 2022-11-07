Раді пропонують перейменувати місто Новоград-Волинський

До Верховної Ради України внесли проєкт постанови про перейменування міста Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель. Документ оприлюднений на сайті парламенту 7 листопада.

За повідомленням, із поданням про перейменування до Верховної Ради звернулася Житомирська обласна рада.

«Перейменування міста Новоград-Волинський ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Відповідно до матеріалів, наданих Житомирською обласною радою, вказаний населений пункт вперше згадується в письмовій згадці ХІІІ ст. Як «Возвягель», пізніше з ХV ст. місто носило назву «Звягель». У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто «Новоград-Волинський», – йдеться в появнювальній записці.

Автори документу вказують, що перейменування міста підтримали більшість його жителів, які взяли участь у громадських слуханнях, і погоджене Новоград-Волинською міською та Житомирською обласною радами.

«Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримує подання Житомирської обласної ради щодо перейменування міста Новоград-Волинський Новоград-Волинського району Житомирської області на місто Звягель», – йдеться в пояснювальній записці.

Місто Новоград-Волинський є адміністративним центром Новоград-Волинського району і Новоград-Волинської міської територіальної громади. На сьогоднішні в місті проживає близько 55 тисяч людей.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в багатьох українських містах почали проводити так звану «дерусифікацію» – зокрема, перейменовувати назви вулиць, пов’язані з країною-агресором.