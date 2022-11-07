Мовний омбудсмен знову вимагає від Труханова дерусифкувати вивіски в Одесі

Вивіски в Одесі, розміщені лише недержавною мовою, повинні бути демонтовані – про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у зверненні до мера міста Геннадія Труханова, повідомляє його пресслужба.

«(Кремінь – ред.) повторно звернувся до одеського міського голови Геннадія Труханова щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, інших носіїв інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами, які розміщені лише недержавною мовою», – заявляє його офіс.

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Він також вимагає внести в правила благоустрою Одеси та інших регуляторних актів щодо обов’язкового надання інформації на вивісках, табличках та інших носіях українською мовою із можливістю дублювання іншими.

«Ще в лютому 2022 року був надісланий відповідний лист щодо необхідності вжиття заходів із недопущення порушення на території міста Одеси вимог Закону в частині розміщення інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами лише недержавною мовою. Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає», – йдеться в листі Креміня.

Офіс мовного омбудсмена зазначає, що отримує звернення про порушення законодавства щодо розміщення вивісок в Одесі. Це ж підтверджує й моніторинг одеських активістів, за висновком якого кожен другий із перевірених 150 закладів порушує мовне законодавство.

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«Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада РФ використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії. Мовне питання є одним із головних у веденні російською федерацією війни проти України. Отже – розміщена з порушеннями зовнішня реклама на вулицях і проспектах наших міст повинна бути прибрана», – йдеться в коментарі Креміня.

Міська влада Одеси наразі не коментувала це звернення.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019-го він набрав чинності. Імплементація окремих статей закону була розтягнута в часі (відбувалася кожні пів року). Зокрема, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття 32, яка визначає застосування державної мови у сфері реклами.