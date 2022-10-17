Оштрафовано викладача ЗВО у Києві – Офіс мовного омбудсмена України

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за застосування недержавної мови під час освітнього процесу доцентом одного зі столичних закладів вищої освіти (ЗВО).

Відповідна постанова набрала законної сили 16 жовтня 2022 року, про що повідомив Офіс мовного омбудсмена України.

Як зазначено в постанові, викладач застосовував недержавну мову під час освітнього процесу для студентів ІІІ курсу, чим порушив частину першу статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Ім’я оштрафованого не подається.

На підставі поданих документів і матеріалів викладача столичного ЗВО визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення. До нього застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень.

«Сфера освіти, яка мала би бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства, на жаль, серед тих, де ми щороку фіксуємо чималу кількість порушень. 2021-го ми отримали 157 звернень громадян щодо порушень мовного законодавства окремими педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти, а протягом 2022 року – близько 70», – зазначив Тарас Кремінь.

«Сьогодні, на восьмому місяці повномасштабної війни, коли заклади освіти чи не щодня зазнають руйнувань від ракетних обстрілів, велика кількість педагогів – під обстрілами, в окопах чи окупації – продовжують забезпечувати освітній процес та утверджувати українську ідентичність. Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист – еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною», – наголосив мовний омбудсмен.

Відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку.

Відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення стягується подвійний розмір штрафу, визначений у відповідній статті цього Кодексу та зазначений у цій постанові і становить 6800 гривень.