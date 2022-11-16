Дніпро: проспект Пушкіна в центрі перейменували на честь Лесі України

Проспект Пушкіна в центрі Дніпра перейменували на честь Лесі Українки. Відповідне рішення 16 листопада ухвалила міська рада на сесії, передає кореспондент Радіо Свобода.

Нові назви отримали ще сім вулиць в рамках дерусифікації топоніміки. Зокрема, з’явилися вулиці Незламна, Хутірська, Вірменської громади.

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Раніше, у липні 2022 року, в єдиному реєстрі петицій місцевої влади люди збирали підписи під петицією щодо перейменування проспекту Пушкіна в Дніпрі на Лесі Українки й відповідною зміною памятника. Необхідних 3 тисячі голосів документ тоді не набрав.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об’єктів.