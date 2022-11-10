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Новини | Суспільство

У Києві з’явилися вулиці імені Катерини Гандзюк та Ірини Бекешкіної. Загалом перейменували 11 вулиць

Перейменували ті вулиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;
  • вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;
  • вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської;
  • вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова;
  • бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського
  • вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної
  • вулиця Челябінська – вулиця Пантелеймона Куліша
  • вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська
  • вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова
  • вулиця Валі Котика – вулиця Віденська
  • вулиця Іжевська – вулиця Іжкарська.

У Києві загалом перейменували 204 міських об’єкти.

8 листопада у Київміськадміністрації повідомили, що упродовж місяця отримали від громадськості понад 200 пропозицій щодо усунення з публічного простору Києва об’єктів, які відображають радянські та російські наративи.

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