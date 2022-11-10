У Києві з’явилися вулиці імені Катерини Гандзюк та Ірини Бекешкіної. Загалом перейменували 11 вулиць

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.
Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;
- вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;
- вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської;
- вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова;
- бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського
- вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної
- вулиця Челябінська – вулиця Пантелеймона Куліша
- вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська
- вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова
- вулиця Валі Котика – вулиця Віденська
- вулиця Іжевська – вулиця Іжкарська.
У Києві загалом перейменували 204 міських об’єкти.
8 листопада у Київміськадміністрації повідомили, що упродовж місяця отримали від громадськості понад 200 пропозицій щодо усунення з публічного простору Києва об’єктів, які відображають радянські та російські наративи.
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