У Києві з’явилися вулиці імені Катерини Гандзюк та Ірини Бекешкіної. Загалом перейменували 11 вулиць

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 11 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, нові назви отримали:

вулиця Біломорська – вулиця Катерини Гандзюк;

вулиця Магнітогорська – вулиця Якова Гніздовського;

вулиця Ломоносова – вулиця Юлії Здановської;

вулиця Північно-Сирецька – вулиця Віктора Некрасова;

бульвар Праці – бульвар Івана Котляревського

вулиця Генерала Карбишева – вулиця Ірини Бекешкіної

вулиця Челябінська – вулиця Пантелеймона Куліша

вулиця Миколи Гастелло – вулиця Бусовогірська

вулиця Маміна-Сибіряка – вулиця Вічова

вулиця Валі Котика – вулиця Віденська

вулиця Іжевська – вулиця Іжкарська.

У Києві загалом перейменували 204 міських об’єкти.

8 листопада у Київміськадміністрації повідомили, що упродовж місяця отримали від громадськості понад 200 пропозицій щодо усунення з публічного простору Києва об’єктів, які відображають радянські та російські наративи.