Пам’ятник генерал-майору НКВС Федорову у Дніпрі вилучили з реєстру пам’яток

Пам’ятник генерал-майору НКВС Олексієві Федорову у Дніпрі перестав бути пам’яткою. Його вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки історії місцевого значення, повідомили в управлінні охорони культурної спадщини міськради.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури й інформаційної політики, зазначили в управлінні.

Тепер пам’ятник демонтує районна влада, сказали Радіо Свобода в управлінні.

Пам’ятник, який стоїть поблизу центрального парку імені Глоби в Дніпрі, увічнює ім’я Олексія Федорова (1901 –1989) – радянського партійного та державного діяча, двічі Героя Радянського Союзу. Він був учасником встановлення радянської влади в Україні у 1917–1920 роках, потім – генерал-майором НКВС СРСР.

У 40-і роки, працюючи на посаді першого секретаря Херсонського обкому КП(б)У, був одним із виконавцем сталінської продовольчої політики в Україні, яка призвела до голоду 1946--1947 років. Очолював комісію у справах колишніх партизанів і підпільників при Президії Верховної Ради УРСР, яка виконувала, зокрема, «фільтраційні» функції щодо людей, що перебували на окупованій території під час війни.

Раніше міська рада підготувала й передала пакет документів, аби вивести його з реєстру пам’яток.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу «Площа