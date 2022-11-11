Київрада вилучила з програм комунальних закладів освіти столиці російську мову

Київська міська рада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних дошкільних та загальних середніх освітніх закладів. Як повідомила пресслужба міської влади, таке рішення депутати ухвалили 10 листопада.

За повідомленням, рішення підтримали 64 депутати на пленарному засіданні Київради.

Пресслужба наводить слова комісії з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту Вадима Васильчука, який назвав недоцільним і неправильним проведення навчального процесу та вивчення російської мови в шкільких та дошкільних закладах столиці в умовах війни з Росією.

Читайте також: Масована пропаганда Кремля. Як створювали міф про «велику російську мову»?

«Очільники РФ неодноразово заявляли, що «Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова». У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки», – заявив депутат.

Рішення Київради передбачає організаційно-правові дії для переходу груп та класів із російської на українську мову.

Читайте також: «Дитячий ГУЛАГ». Як працюють школи на окупованому Росією українському півдні?

У квітні 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Перед тим, восени 2017 року, набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти – державної – викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном. У липні 2020 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону «Про освіту».