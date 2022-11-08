Українська мова і пропаганда Росії. Про що свідчать давні писемні пам’ятки?

(Рубрика «Точка зору») Цього року заходи з нагоди Дня української мови й писемності, яке відзначають 9 листопада, українці проводять в умовах масштабної агресії Росії проти України. Тривалий час росіяни намагалися нав’язати думку, що нібито українська мова – це мова нова і з’явилася вона досить пізно, коли вже буйним цвітом квітла російська літературна мова. І що взагалі українська мова вторинна щодо російської мови.

Пам’ятки українською мовою з’явилися відносно рано, принаймні раніше, ніж відповідні пам’ятки російською мовою

Також стверджували, що перший твір українською мовою, – це «Енеїда» Івана Котляревського, опублікований у 1798 році. На жаль, цей стереотип зберігається у свідомості багатьох українців – як результат пропагандистської експансії Росії, що, закономірно, супроводжувалася експансією політичною та військовою. Насправді пам’ятки українською мовою з’явилися відносно рано, принаймні раніше, ніж відповідні пам’ятки російською мовою. «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» У часи України-Русі на теренах України мовою церкви й книжності стала церковнослов’янська мова. Хоча, зрозуміло, населення розмовляло діалектами, відмінними від тієї мови, що прийшла до нас від південних слов’ян.

Подібна ситуація характерною була для багатьох країн в епоху Середньовіччя. Наприклад, у країнах Західної й навіть Центральної Європи мовою церкви і книжності була латинська мова. У той час як населення розмовляло різними мовами та їхніми діалектами.

Уже в середині та другій половині XVI століття з’являються біблійні тексти, перекладені українською розмовною мовою

З часом на основі церковнослов’янської мови із вкрапленням елементів місцевих діалектів почала формуватися староукраїнська книжна мова. Вона мала тут поширення в часи Середньовіччя та ранньомодерні часи. Цією мовою писалися різноманітні твори, використовувалася вона в державних канцеляріях. Зрештою, як відзначають дослідники, саме ця мова суттєво вплинула на становлення російської літературної мови. Адже у XVIII столітті чимало вчених людей з України опинилися на теренах Росії, куди й принесли староукраїнські культурні традиції. І все ж в Україні паралельно з цим формувалася українська літературна мова на народній основі. Уже в середині та другій половині XVI століття з’являються біблійні тексти, перекладені українською розмовною мовою. Це – відоме Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 років, Новий Заповіт Валентина Негалевського 1581 року тощо.

Саме на той час припадає й запис перших літературних творів українською мовою. Так, у 1571 році учений та культурно-освітній діяч Ян Благослав уклав рукописну «Чеську граматику», де була вміщена українська пісня «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» Ось як виглядає початок цього твору: Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?

На версі Дунаю три роти ту стою.

Первша рота Турецька.

Друга рота Татарска.

Третя рота Волоска.

В турецькі-м роті шаблями шермую,

В татарські-м роті стілками стріляю,

В волоскі-м роті Стефан-воєвода… Як бачимо, мова цього твору не особливо відрізняється від сучасної літературної української мови. Іван Франко, який спеціально досліджував зазначений текст, вважав, що в цьому творі можна розпізнати риси покутсько-гуцульського діалекту Східної Галичини й Буковини. У період Середньовіччя і ранньомодерні часи Буковина входила до складу Молдавської держави, де близько половини населення становили волохи, предки сучасних румун та молдаван, а другу половину – українці. Не виключено, що в пісні йдеться про Стефана Великого, який правив у Молдавії в 1457–1504 роках. Якщо це так, то згадана пісня була створена наприкінці XV чи на початку XVI століття й, відповідно, потрапила до «Чеської граматики» Яна Благослава.

Пашквіль із XVI століття Майже одночасно із записом пісні «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» маємо ще один запис україномовного поетичного твору – на цей раз авторського. У Луцькій ґродській книзі в 1576 році був зафіксований сатиричний вірш (пашківль) «Хто йдеш мимо, стань годину…», який приписали місцевому шляхтичу Іванові Журавницькому (щоправда, вважається, ніби цей вірш написала його дружина, Олена Журавницька-Копоть).

Вірш-пашквіль став предметом судового розгляду – тому й потрапив у Луцьку ґродську книгу. Ось як звучав цей твір: Хто йдеш мимо, стань годину,

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Чи є в Луцьку білоглова

Як та пані ключникова?

Хоча й вік подойшлий має,

А розпусти не встидає;

Убирається в форботи,

Леч не дбає про чесноти… Знову ж таки, попри певні діалектизми, це майже сучасна українська мова.

Маємо підстави стверджувати, що вже в кінці XVI – на початку XVII століть українська розмовна мова стає мовою писемною, літературною