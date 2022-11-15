Понад 30 об’єктам у Києві повернуть історичні назви – КМДА

Майже 400 тисяч голосів віддали громадяни за повернення історичних назв ще 32 об’єктам міського підпорядкування у Києві, повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

«Зокрема, вулиці Царика планують повернути історичну назву Іподромний провулок, площі Перемоги – назву Галицька, а провулок Герцена планують перейменувати на честь історичної місцевості – Бабин Яр. Разом ми завершуємо процес деколонізації топоніміки в Києві, і позбуваємось системи, яку нам десятиліттями нав’язував тоталітарний режим», – заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що вже ухвалено рішення про перейменування понад 200 міських об’єктів, назви яких були пов’язані з РФ та її сателітами.

Опитування щодо доцільності повернення історичних назв об’єктам міського підпорядкування у столиці тривало з 4 до 13 листопада у додатку «Київ цифровий».