Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів «Групи семи» 12 грудня – CNN

Президент України Володимир Зеленський приєднається до лідерів країн «Групи семи», які 12 грудня проведуть віртуальну зустріч, повідомляє CNN із посиланням на високопосадовця в адміністрації президента США.

Лідери «обговорять прогрес, якого ми разом досягли під час головування Німеччини у вирішенні найгостріших глобальних викликів нашого часу», – сказав чиновник.

Ключовою темою буде енергетика, що стосується як України, так і Європейського союзу.

«Лідери обговорять жорстоку війну Росії проти України та координуватимуть наші зусилля для підтримки України стільки, скільки це буде потрібно. Вони також обговорять інші пріоритети, такі як вирішення кліматичної кризи, продовольча та енергетична безпека, партнерство «Групи семи» для глобальної інфраструктури та інвестицій тощо. Група більш об’єднана, ніж будь-коли раніше, і ми з нетерпінням чекаємо подальшого зміцнення партнерства під час головування Японії у G7 у 2023 році», – сказав високопоставлений чиновник.

Зустріч відбудеться після телефонної розмови Байдена і Зеленського, яка відбулася 11 грудня. Під час розмови Байден наголосив, що США «надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України за допомогою нашої допомоги у сфері безпеки».