Зеленський обговорив із Макроном «формулу миру» та ситуацію в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України.

«Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України», – написав голова української держави в телеграмі.

В свою чергу, Макрон пообіцяв підтримку Україні до визволення всіх територій.

«Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки потрібно для повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності», – йдеться у повідомленні лідера Франції в твітері.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що вимоги Росії щодо нібито «гарантій безпеки» є частиною великої російської інформаційної операції. «Гарантії безпеки, які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої загарбницької війни Кремля проти України, можуть бути більш доречною темою для розмови для західних лідерів, які розглядають можливість переговорів із Москвою», – йдеться в звіті ISW.

Росія висунула вимоги про «гарантії безпеки» за кілька місяців до лютневого повномасштабного вторгнення в Україну. Москва вимагала зокрема відмови від прийняття України та Грузії до НАТО й розміщення в цих країнах іноземних військових, а також повернення військової інфраструктури НАТО в Європі до стану 1997 року.

Країни НАТО назвали ці вимоги неприйнятними, заявивши про готовність обговорювати з Росією питання обмеження озброєнь, розміщення тих чи інших систем у прикордонних регіонах тощо.