«В обмін на відмову від ядерної зброї» – у Зеленського пропонують Москві «будапештський меморандум»

Представники української влади продовжують реагувати на пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона щодо надання Росії безпекових гарантій.

«У річницю Будапештського меморандуму тема «колективних гарантій для РФ» виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку РФ в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо у тому ж місті – Будапешті, Угорщина», – написав у твітері радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Днем раніше, 4 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розкритикував ідею надання «гарантій безпеки» Росії, назвавши таку ідею проявом «дивної логіки підкилимної дипломатії, час якої скінчився».

Про те, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною, заявив 3 грудня в інтерв’ю телеканалу TF1 президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.

Тим часом, голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував вимоги до Росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів.

«Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: покинути територію нашої країни; виплатити репарації; покарати всіх воєнних злочинців; добровільно здати ядерну зброю. Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки», – написав Арахамія у телеграмі.