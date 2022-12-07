Росія намагається заморозити бойові дії, щоб підготуватися до нового наступу навесні – Столтенберґ

Наразі немає умов для мирного врегулювання війни Росії проти України – про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у інтерв’ю виданню Financial Times, оприлюдненому 7 грудня.

«Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України», – сказав він, спілкуючись із журналістами на організованій FT події Global Boardroom у середу.

Голова Альянсу нагадав, що саме Україна має вирішувати, коли варто починати переговори. Водночас він застеріг, що Москва намагається добитися «перерви» у боях, аби підготуватися до нової атаки.

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«Зараз ми бачимо, що Росія насправді намагається ніби як заморозити цю війну, принаймні на короткий період часу, щоб мати змогу перегрупуватися, відремонтувати техніку й відновити сили і спробувати здійснити більший наступ навесні», – сказав генеральний секретар.

Відтак він повторив свій заклик до західних партнерів продовжувати підтримувати Україну, додавши, що зараз українська армія має ініціативу.

«Парадокс у тому, що що більше ми хочемо мирного, дипломатичного рішення, яке забезпечить перемогу України, то більш терміново ми маємо надавати Україні військову підтримку», – міркує Столтенберґ.

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Про те, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною, заявив 3 грудня в інтерв’ю телеканалу TF1 президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.

На це голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував вимоги до Росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів. Серед них: деокупація української території, виплата репарацій, покарання воєнних злочинців і відмова від ядерної зброї.