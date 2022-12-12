Байден підтвердив Зеленському зобовʼязання США на тлі війни України з Росією – Білий дім

Президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським підтвердив «зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також покласти на Росію витрати за її агресію». Про це 12 грудня повідомляє Білий дім.

«Президент Байден підкреслив, що США надають пріоритет зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України через нашу безпекову допомогу, включно з оголошенням 9 грудня про виділення 275 мільйонів доларів на додаткові боєприпаси та обладнання, яке включало системи протидії використанню Росією безпілотних літальних апаратів. Президент Байден також згадав оголошення 29 листопада про виділення 53 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергетичної мережі України після цілеспрямованих атак Росії», – ідеться в повідомленні.

За інформацією Офісу президента України про цю ж розмову, Зеленський подякував Байдену за пакет оборонної допомоги, який США анонсували минулої п’ятниці.

Голова держави також розповів про бачення Києва щодо роботи в цьому напрямку та «виступив з ініціативою скликання Глобального саміту миру».

«Глава держави поінформував про наслідки російського ракетного терору, у результаті якого знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури. У цьому контексті президент відзначив допомогу, яку надають Сполучені Штати для відновлення енергосистеми України. Володимир Зеленський висловив сподівання на поглиблення співпраці в цій сфері», – передає ОП.

Крім того, Зеленський також наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони.

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Востаннє Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Джо Байденом 10 жовтня.